Россия и Белоруссия договорились о признании виз

Минск и Москва окончательно договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

«Договорились по этому документу окончательно и бесповоротно сегодня. Руководители межгосударственной межведомственной рабочей группы поручили соглашение направить на внутригосударственное согласование», – цитирует Бегуна РИА «Новости».

По его словам, предполагается, что документ выйдет на подписание в декабре

На прошлой неделе во время визита в Белоруссию глава МИД России Сергей Лавров говорил, что стороны завершают работу над белорусско-российским соглашением о взаимном признании виз, и проект будет готов к подписанию до 13 декабря.