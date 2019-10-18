Лукашенко заявил о проблемах во взаимодействии с Россией по линии ВТС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Академии управления отметил сложности во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества с Россией.

«Есть сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на общую с Россией региональную группировку войск на данном направлении», – передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА слова Лукашенко.

По его словам, белорусы «потихоньку подошли к тому, что сами могут создавать новые образцы вооружений».

«И нам надо часть узлов и агрегатов покупать. Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты», – пояснил Лукашенко.

Он отметил, что именно поэтому Белоруссия, например, при создании новых образцов вооружения в ракетостроении пошла на сотрудничество с КНР и теперь далее развивает это направление.

«Есть интерес в соответствующем взаимодействии и со стороны Украины», – сказал белорусский лидер.

Напомним, 1 октября Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии и Китая последовательно выходят на очередной исторический этап.

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