Издатель книг о Гарри Поттере пострадал от торговой войны Китая и США

Британское издательство Bloomsbury Publishing, выпускающее книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, сообщило, что пострадало в результате торговой войны Китая и США.

Как говорится в сообщении издательства, книги для американских читателей печатаются в Китае. Их цена выросла на 15%, передает РИА «Новости».

Доклад о промежуточных финансовых результатах издательства свидетельствует, что за весну-лето 2019 года прибыль упала на 5%, составив 71,3 млн фунтов стерлингов.

11 октября СМИ сообщили о приостановке торговой войны США и Китая.

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