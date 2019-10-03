В Москве после сообщения о заложенной бомбе эвакуировали психлечебницу

Около 150 человек эвакуировали из лечебного корпуса Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва, пишут СМИ со ссылкой на источники.

«В оперативные службы поступила информация об угрозе взрыва по адресу: 5-й Донской проезд, дом 21А, строение 20. На время проверки из здания эвакуированы 150 человек», – пояснил собеседник ТАСС.

В строении начали работу кинологи, они проверят здание на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов. По данному адресу располагается лечебный корпус №20 центра детской психиатрии.

В июне экстренные службы получили рассылку об угрозе массовых взрывов в Москве.