События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России
Глава МИД Британии Лэмми анонсировал «крупнейший» с начала конфликта на Украине пакет санкций против России
В понедельник Лондон объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
«Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров. Однако премьер Британии Кир Стармер призвал к усилению санкционного давления на Москву с целью «сокрушить военную машину» России. Правительство Британии обновило санкционный список, в то время как послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Британию апологетом затягивания конфликта на Украине.