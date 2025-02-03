С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Песков назвал Британию апологетом затягивания конфликта на Украине
Песков заявил, что Британия затягивает конфликт на Украине вопреки ухудшающейся динамике для Киева
Представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Лондон в продвижении конфронтационной линии в конфликте на Украине, подчеркнув, что динамика на земле складывается не в пользу Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон продолжает придерживаться стратегии, способствующей затягиванию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, Британия стремится навязать конфронтационную линию против России, привлекая к этому своих партнеров в Евросоюзе.
Песков также прокомментировал планы премьер-министра Британии Кира Стармера, который намерен на саммите лидеров ЕС призвать к усилению санкций против Москвы. Представитель Кремля отметил, что это соответствует традиционной позиции британского правительства, направленной на поддержание напряженности.
Пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на подобные усилия Лондона, реальная ситуация на Украине складывается не в пользу Киева. Согласно его словам, это признают многие западные эксперты и представители, включая аналитиков из Западной Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе заявил, что правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию.