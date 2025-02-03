Песков заявил, что Британия затягивает конфликт на Украине вопреки ухудшающейся динамике для Киева

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон продолжает придерживаться стратегии, способствующей затягиванию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, Британия стремится навязать конфронтационную линию против России, привлекая к этому своих партнеров в Евросоюзе.

Песков также прокомментировал планы премьер-министра Британии Кира Стармера, который намерен на саммите лидеров ЕС призвать к усилению санкций против Москвы. Представитель Кремля отметил, что это соответствует традиционной позиции британского правительства, направленной на поддержание напряженности.

Пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на подобные усилия Лондона, реальная ситуация на Украине складывается не в пользу Киева. Согласно его словам, это признают многие западные эксперты и представители, включая аналитиков из Западной Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе заявил, что правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию.