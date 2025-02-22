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Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на площади 1,8 тыс. кв. метров
В Ростове-на-Дону площадь пожара на складе макулатуры увеличилась до 1,8 тыс. кв. м, огонь повредил кровлю здания.
Площадь пожара на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону достигла 1,8 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию МЧС. По данным ведомства, пожар начался на улице Доватора, 148г, где загорелись поддоны. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли склада.
На место происшествия были направлены 45 человек и 13 единиц техники для тушения пожара. Врио главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания.
Причины пожара пока не установлены.
Складское помещение изначально загорелось на площади 1,5 тыс. кв. метров, но впоследствии площадь возгорания увеличилась до 1,8 тыс. кв. метров. Местные власти и сотрудники МЧС продолжают работать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.
Напомним, накануне возгорание началось на складе вторсырья в Жуковском районе Калужской области.
А днем ранее пожар случился в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева в Москве, для борьбы с огнем использовали авиацию и пожарный поезд.