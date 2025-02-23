Движение Первых поддержало защитников Отечества по всей России

Tекст: Ольга Иванова

Согласно информации Движения Первых, сотни тысяч людей по всей стране приняли участие во Всероссийской акции «Защитники Первых», приуроченной ко Дню защитника Отечества. С 17 по 24 февраля ребята, их родители и наставники встречались с военнослужащими, делились историями о Великой Отечественной войне и писали письма поддержки участникам специальной военной операции.

Герой России и председатель правления Движения Первых Артур Орлов заявил: «Акция объединила тысячи участников по всей стране. Наши дети – настоящие патриоты России, они поддерживают ребят на передовой и благодарят тех, кто борется за их будущее». Акция стала частью патриотической программы, направленной на воспитание уважения к традициям и историческому наследию России.

На встречах участникам рассказывали о подвигах и важности патриотизма. В Республике Крым состоялась «Классная встреча» с героем Российской Федерации Юрием Нимченко и гроссмейстером Сергеем Карякиным. В Дагестане активисты встретились с участником СВО Аюбом Кадиевым. В Ростовской области Первые пообщались с Евгением Фунтиовым, который рассказал о жизни своих товарищей на фронте.

Дарья Харичкова из Пермской области записала ролик о своем дяде, добровольце Романе Харичкове, который погиб в бою. Она подчеркнула важность сохранения памяти о героях. Участники Движения также присоединились к акции «Мы рядом», собрав поздравительные письма и наборы с продуктами для военных.

В Красноярском крае активисты собрали сладкие подарки и плели сети для фронта. В Рязанской области прошла благотворительная ярмарка «БлагоТвори с Первыми», средства с которой направили на помощь бойцам. Во многих регионах прошли вручения паспортов, в которых участвовали герои и государственные деятели.