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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

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    22 февраля 2025, 12:34 • Новости дня

    Товарооборот России и Германии сократился в шесть раз при Шольце

    Tекст: Александра Юдина

    Товарооборот между Россией и Германией за время правления канцлера Олафа Шольца уменьшился в шесть раз, составив в прошлом году лишь 9,4 млрд евро в сравнении с 59,7 млрд евро в 2021 году, свидетельствуют расчеты по данным немецкой статслужбы и Банка России.

    Торговля между Россией и Германией за время правления Шольца резко снизилась на фоне европейских санкций, передает РИА «Новости».

    Так, в 2021 году объем торговли составлял 59,7 млрд евро, тогда как в прошлом году он сократился до 9,4 млрд евро. Доля Германии в внешнеторговом обороте России упала до 1,3% с 7,1%, что значительно снизило ее статус как торгового партнера России.

    Российский экспорт в Германию в прошлом году составил 1,8 млрд евро, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 33,1 млрд евро.

    Германский экспорт в Россию также уменьшился: с 26,6 млрд евро в 2021 году до 7,6 млрд евро в прошлом году. Этот спад в торговле связан с усилением санкций и изменением политической обстановки в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии, вызванным переходом на электромобили и конкуренцией с Китаем, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны, отмечает Politico.

    Напомним, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

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    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    22 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уехавшие из России артисты, которые стремятся вернуться после нормализации отношений с США, не получат коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой сообщил, что артистам, уехавшим из России и желающим вернуться, не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что эти люди вели себя по-разному после отъезда и их высказывания в СМИ также различались.

    По мнению Швыдкого, те, кто публично занимал антироссийскую позицию, не будут приветствоваться при возвращении. «Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – заявил он.

    Однако, отметил Швыдкой, среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренних причин или бытовых трудностей, не компрометировав себя антироссийскими заявлениями. Для таких людей подход будет индивидуальным. В каждом конкретном случае необходимо принимать отдельное решение, заключил он.

    Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

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    22 февраля 2025, 09:54 • Новости дня
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задокументировал факты поставок вооружения Украине от ряда западных стран и преступлений украинских военнослужащих.

    В Telegram-канале ведомства указано, что СК совместно с Минобороны зафиксировал поставки вооружения украинской стороне, которые осуществлялись из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и ряда других стран.

    На заседании также сообщили о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими. В частности, в марте 2022 года на территории близ аэропорта Мариуполя помощник гранатометчика полка «Азов»* (признан террористической организацией в России) Руслан Шевченко и его сослуживцы с позывными Чумак и Безумный расстреляли троих мирных жителей.

    Кроме того, в суд направлено уголовное дело для заочного рассмотрения по обвинению украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они обвиняются в публичных призывах к уничтожению русских по национальному признаку.

    Ранее Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов.

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    21 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Германии предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов

    Опрос показал рост популярности АдГ и снижение поддержки основных партий в Германии

    Германии предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне растущей поддержки ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и снижения популярности традиционных партий, предстоящие выборы в Германии могут привести к сложным коалиционным переговорам, которые могут затянуться на месяцы, пишут СМИ.

    Как сообщает Reuters, перед выборами в Германии, которые пройдут в воскресенье, политические партии столкнулись с изменением настроений избирателей. Согласно опросу, проведенному Forsa, консервативный блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца потерял один процентный пункт, опустившись до 29%, в то время как «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила свои позиции, достигнув 21%.

    Партия канцлера Олафа Шольца, Социал-демократы, ослабила свои позиции на один пункт и теперь имеет 15% поддержки. «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) остались в своих позициях с 13% и 5% соответственно, а «Левая» партия немного укрепила свои позиции до 8%.

    Из-за отказа всех партий сотрудничать с АдГ формирование коалиции может потребовать трехстороннего союза. Для победы Мерцу, согласно опросам, потребуется объединение с СДПГ и «Зелеными» или с СДПГ и ФДП, что усложняет переговоры, а коалиционные обсуждения могут затянуться.

    На фоне сложных переговоров Шольц может остаться временным лидером, однако ему будет сложно принимать важные решения по управлению экономикой. Сложившаяся ситуация напоминает распад трехсторонней коалиции Шольца, которая просуществовала всего три года. Однако такая форма правления может стать более распространенной из-за роста Адг.

    Кроме того, в ходе недавних дебатов Мерц и Шольц продемонстрировали готовность к сотрудничеству, несмотря на напряженные отношения. В ответ на вопрос о совместной работе, оба лидера выразили согласие на сотрудничество, что свидетельствует о смягчении предвыборной кампании.

    Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля, где действующий канцлер Олаф Шольц представляет СДПГ, а его основными соперниками станут кандидаты от ХДС/ХСС и «зеленых». АдГ представлена сопредседателем партии Алис Вайдель.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.

    Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал поддержку Маска партии «Альтернатива для Германии» отвратительной и опасной для демократии в Европе.

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    21 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Немецкая АдГ решила добиваться отмены санкций против России

    Немецкая партия АдГ решила добиваться добиваться отмены санкций и восстановления отношений с Россией

    Немецкая АдГ решила добиваться отмены санкций против России
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» намерена добиваться отмены санкций против России и возобновления диалога на уровне правительств.

    Депутат бундестага и заместитель председателя парламентской группы по США Харальд Вайель заявил, что если АдГ войдет в правительственную коалицию, она будет настаивать на отмене европейских санкций против России через Совет министров Европейского союза, сообщает Lenta.ru.

    Профессор Вайель также подчеркнул желание партии поддерживать ремонт газопроводов «Северного потока» и восстановление энергетического сотрудничества с Россией. Вайель добавил, что АдГ намерена прекратить государственную пропаганду, формирующую в Германии образ неизбежной войны с Россией.

    Еще один представитель АдГ, депутат бундестага Марк Бернхард, подчеркнул важность возобновления диалога с Россией на уровне правительств. Он отметил, что без диалога отношения невозможны и необходимо искать компромиссы. Бернхард отмечает, что АдГ является единственной партией в Германии, которая открыто ведет диалог с Россией, в отличие от других политических сил и нынешнего правительства.

    Ранее «Альтернатива для Германии» внесла в предвыборную программу пункт, предполагающий немедленное снятие санкций с России и восстановление газопроводов «Северные потоки».

    Также «Альтернатива для Германии» обошла социал-демократов по популярности в Германии.

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    22 февраля 2025, 00:14 • Новости дня
    Захарова задалась вопросом, какое давление может оказать ФРГ на США

    Захарова выразила сомнения в способности Берлина оказать давление на США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после призыва министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок оказать давление на США задалась вопросом, как может повлиять на Вашингтон Берлин.

    Захарова в Telegram-канале выразила сомнения в способности Германии оказать давление на США, если Вашингтон перестанет поддерживать либеральные демократии Европы.

    «Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую?» – задала вопрос дипломат, и указала, что в Конституции ФРГ до сих пор содержатся упоминания об «оккупационном режиме» и «оккупационных властях».

    Захарова подчеркнула, что на территории Германии уже находится 30 тыс. американских военных, а ядерное оружие США в этой стране не контролируется немецким правительством. Она также отметила, что немецкий бизнес «обескровлен», в том числе после диверсий на «Северных потоках», которые, по ее мнению, были сделаны по приказу предыдущей администрации США.

    По мнению Захаровой, первый «слом эпох» лишил немцев благополучной жизни, и она выразила опасения, чего можно ждать от второго. Захарова отметила, что, несмотря на то, сколько зла принес немецкий режим, она испытывает жалость к немцам, особенно к восточным, так как «среди них много достойных и умных людей, антифашистов и истинных патриотов»

    Захарова также прокомментировала термин Zeitenwende, что в переводе означает «поворот времени». Намекнув на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Захарова с иронией спросила, не имела ли она в виду свои «коронные 360°».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения о роли Европы в мирном урегулировании после переговоров России и США, подчеркнув важность участия Евросоюза в процессе.

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    22 февраля 2025, 09:18 • Новости дня
    Шольц потребовал участия Украины в переговорах

    Шольц потребовал участия Украины в переговорах после звонка Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал предоставить Украине место на международных переговорах по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость участия европейцев в обсуждении безопасности.

    Канцлер Германии потребовал предоставить Украине место за столом переговоров о мире. Свой призыв он озвучил после телефонного разговора с Зеленским, передает РИА «Новости».

    Шольц подчеркнул важность обсуждения вопросов европейской безопасности с участием европейских стран.

    Отмечается также, что в течение суток он провел шесть телефонных разговоров с европейскими лидерами. Это произошло на фоне критики со стороны Вашингтона.

    Ранее Белый дом объяснил ненужность Зеленского на мирных переговорах по Украине. Также в Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

    Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».

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    22 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.

    Он подчеркнул, что российская экономика изменилась, и теперь от зарубежных фирм будут требоваться новые условия по локализации, инвестициям и технологиям, передает ТАСС. Министр отметил, что российский бизнес уже инвестировал в освободившиеся ниши, и важно, чтобы эти вложения окупились.

    По словам Решетникова, для рынка необходимо сохранить разнообразие, что будет способствовать конкуренции и сдерживанию цен. Российский рынок остается открытым, и решения для каждой компании будут приниматься индивидуально с учетом баланса интересов инвесторов и потребителей.

    Министр напомнил, что Россия стремится к максимальной открытости экономики, несмотря на санкции. Для этого правительство внедряет механизмы улучшения делового климата и инвестиционного стандарта, а также проводит реформы, снижающие административное давление на бизнес. В результате повысилась привлекательность России для инвесторов.

    Решетников добавил, что уход иностранных брендов создал возможности для российских предпринимателей. Это позволило им занять новые ниши на рынке и укрепить свои позиции.

    Ранее вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок, а глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями.

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    22 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    МВД рассказало об отметке для получения маткапитала в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимость отметки о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка стала актуальной для получения материнского капитала в России, рассказали в МВД.

    Ведомство разъяснило, что отметка подтверждает гражданство ребенка до 14 лет и ставится на обратной стороне свидетельства или в переводе иностранного документа о рождении на русский язык, передает РИА «Новости».

    Интерес к проставлению отметки возрос, хотя ее наличие раньше носило рекомендательный характер. В этом году отметка остается необязательной, штраф за ее отсутствие не предусмотрен. Однако она необходима в ряде случаев: при регистрации ребенка по месту жительства, получении материнского капитала, оформлении паспорта гражданина РФ, выезде в ряд стран, включая Абхазию и Армению, и для получения субсидируемых авиабилетов.

    Отметка может быть проставлена в паспортно-визовом сервисе МВД, многофункциональном миграционном центре или в российских консульствах за рубежом. Заявление на проставление отметки рассматривается в течение пяти рабочих дней.

    Напомним, депутаты Госдумы утвердили закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2030 года. Ранее Минтруд России предложил сделать эту программу бессрочной, чтобы поддержать более 3,2 млн российских семей.

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    22 февраля 2025, 12:03 • Новости дня
    Минобороны: Ракеты «Искандер-М» поразили более 1,4 тыс. целей за время СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине, включая командные пункты и аэродромы, сообщило Минобороны России.

    Начальник расчета с позывным «Игла» рассказал, что «Искандер-М» предназначен для нанесения одиночных или групповых ударов в тактическую глубину противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Одна пусковая установка может запускать две ракеты, выбирая между баллистическим или крылатым боеприпасом в зависимости от задачи. Особенностью «Искандера-М» является его гиперзвуковая скорость, из-за которой ракеты невозможно уничтожить системами ПВО. В арсенале комплекса имеются осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды. Наведение на цель осуществляется через спутниковую систему, а на конечном участке траектории работает головка самонаведения.

    Ранее в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов.

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    22 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    ВСУ потеряли пункт дислокации в Херсоне

    Сальдо: ВСУ потеряли пункт дислокации в Херсоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    На правом берегу Херсона уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в заброшенном доме в результате удара беспилотников, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ потеряли пункт временной дислокации на правобережье Херсона. По его словам, вражеский ПВД был обнаружен в заброшенном доме благодаря наблюдению операторов. В результате нескольких точных попаданий ударных беспилотников пункт был уничтожен вместе с находившимися там киевскими боевиками.

    Сальдо также уточнил, что российские подразделения БПЛА наносят такие удары по объектам противника на каховском направлении практически ежедневно.

    Ранее ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне. Сообщалось, что ВСУ усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.

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    22 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью

    Минобороны: Система ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО утром в субботу уничтожили украинский беспилотный аппарат над Курской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что уничтожен украинский беспилотник над Курской областью. Дрон был оперативно обнаружен и уничтожен. Информации о возможных повреждениях или пострадавших нет.

    Ранее российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями. В Татарстане временно закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска на прием и вылет из-за угрозы атаки дронов.

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    22 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Загитова выступила на льду Амура на открытии российско-китайского фестиваля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигуристка Алина Загитова исполнила показательный номер на льду реки Амур на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске, который стартовал в субботу.

    Правительство Амурской области в Telegram-канале сообщило, что на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила показательный номер на льду реки Амур.

    Фестиваль начался в субботу и включает в себя различные спортивные события, такие как хоккейные матчи детских команд, юниоров и ветеранов из России и Китая. В воскресенье запланированы соревнования по автомобильным гонкам, а также добавилось зимнее плавание как новая дисциплина.

    На фестивале также присутствуют почетные гости, легенды советского и российского хоккея Владислав Третьяк и Сергей Светлов. Вечером в субботу зрители смогут увидеть показательные заезды автомобилей на льду Амура.

    В январе в Южно-Сахалинске прошло открытие IV Российско-китайских зимних игр, которые проходили с 8 по 14 января и собрали 224 атлета из России и Китая. Спортсмены соревновались в девяти олимпийских видах, включая прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки. Российские спортсмены завоевали 82 медали, из которых 28 золотых, 29 серебряных и 25 бронзовых. Китайские атлеты завоевали 29 медалей, включая 10 золотых, девять серебряных и 10 бронзовых.

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    22 февраля 2025, 10:56 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали 28 населенных пунктов Белгородской области

    Гладков: Украинские дроны атаковали 28 населенных пунктов Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе атаки украинского дрона на село Репяховка в Белгородской области пострадал работник сельхозпредприятия, получивший баротравму, его госпитализировали в Белгородскую больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, в течение последних суток 28 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области попали под обстрелы. Всего было выпущено 30 снарядов и совершены атаки с использованием 51 беспилотника, из которых 32 были уничтожены.

    Гладков уточнил, что в результате обстрелов и атак дронов были повреждены три частных дома, социальный объект, магазин, склад сельхозпредприятия и шесть транспортных средств. В Краснояружском районе, кроме Репяховки, атаки также фиксировались в поселке Прилесье и селах Вязовое, Графовка и Демидовка.

    В других районах области также отмечены случаи атак и обстрелов. В Белгородском районе атаке подверглось село Черемошное, в Борисовском районе атаки фиксировались по двум населенным пунктам. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам одиннадцатью дронами, а в Волоконовском районе два села обстреляны шестью боеприпасами и атакованы одним беспилотником.

    Ранее в Белгородской области от удара БПЛА ВСУ по автомобилю погибла женщина, а также украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. В воскресенье ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

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    Лондон перестает быть золотой столицей мира

    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

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    «Светотерапия может помочь при лечении бессонницы»

    «Лампы для циркадианных ритмов могут быть полезным инструментом для лечения бессонницы». О новом методе преодоления бессонницы – светотерапии и так называемых циркадных лампах, а также о том, как устроены циркадные ритмы и какое воздействие оказывает на человека свет в разное время дня, газете ВЗГЛЯД рассказала врач-сомнолог София Черкасова. Подробности

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    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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