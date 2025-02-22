Tекст: Александра Юдина

Торговля между Россией и Германией за время правления Шольца резко снизилась на фоне европейских санкций, передает РИА «Новости».

Так, в 2021 году объем торговли составлял 59,7 млрд евро, тогда как в прошлом году он сократился до 9,4 млрд евро. Доля Германии в внешнеторговом обороте России упала до 1,3% с 7,1%, что значительно снизило ее статус как торгового партнера России.

Российский экспорт в Германию в прошлом году составил 1,8 млрд евро, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 33,1 млрд евро.

Германский экспорт в Россию также уменьшился: с 26,6 млрд евро в 2021 году до 7,6 млрд евро в прошлом году. Этот спад в торговле связан с усилением санкций и изменением политической обстановки в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии, вызванным переходом на электромобили и конкуренцией с Китаем, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны, отмечает Politico.

Напомним, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.