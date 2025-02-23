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Израиль повысил боеготовность на границе с Газой
Израильская армия объявила о повышении боеготовности войск близ сектора Газа, что стало ответом на текущую оценку обстановки.
Израильская армия повысила уровень боеготовности войск, расположенных у границы с сектором Газа, сообщает ТАСС. Это решение было принято после проведения оценки текущей ситуации в регионе. В заявлении пресс-службы армии говорится: «После оценки ситуации было принято решение повысить оперативную готовность в районе, окружающем сектор Газа».
Тем временем палестинское движение ХАМАС отказалось от переговоров с посредниками, пока Израиль не выполнит свои обязательства по освобождению группы заключенных. Представитель движения Махмуд Мардави сообщил, что «никаких переговоров с противником через посредников не будет до освобождения заключенных, которое было согласовано в обмен на передачу шестерых израильских заложников».
Ранее сообщалось, что Израиль отложил освобождение более 600 палестинских заключенных, потребовав, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС прекратило унизительные церемонии при освобождении израильских заложников.