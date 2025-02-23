В ЛНР и Херсонской области прошли акции в честь Дня защитника Отечества

Tекст: Ольга Иванова

В Луганской Народной Республике прошел ряд мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей региона, отметив, что в текущем году праздник имеет особый смысл как часть Года защитника Отечества, объявленного президентом России. По его словам, круг людей, считающихся защитниками Отечества, расширился, включая не только военных, но и волонтеров, общественников и тружеников тыла.

Пасечник подчеркнул роль бойцов, отстаивающих независимость страны, и выразил уверенность, что ветераны СВО займут руководящие должности в будущем, помогая развивать республику. Первый заместитель правительства ЛНР Юрий Говтвин и другие официальные лица посетили полигоны, где проходят слаживание участники СВО, привезя подарки и поздравления.

Ветеранов Великой Отечественной войны также поздравили, включая Александра Борисовича Баскакова, которому исполнилось 100 лет. В рамках празднования была открыта мемориальная стена памяти бойцов СВО, а в Стаханове развернули флаг армии России. Жители и молодежные организации возложили цветы к мемориалам в честь погибших героев.

В театре имени Луспекаева представили спектакль «Фуга ля минор», основанный на реальных событиях, связанных с участниками СВО. Во время спектакля зрители могли прочувствовать атмосферу войны и увидеть героизм и жертвы молодых бойцов ЛНР.

