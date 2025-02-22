События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Маск: Зеленскому не стоило убивать журналиста Лиру
Американский предприниматель Илон Маск высказался о смерти американского журналиста Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме, отметив, что Владимиру Зеленскому не следовало его убивать.
Об этом Илон Маск написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
В заявлении Маска говорится: «Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо».
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры.
Напомним, в харьковской больнице скончался американский журналист Гонсало Лира, который критиковал Зеленского и США за развязывание украинского конфликта.