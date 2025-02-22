Маск: Зеленскому не стоило убивать журналиста Лиру

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Илон Маск написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

В заявлении Маска говорится: «Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо».

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры.

Напомним, в харьковской больнице скончался американский журналист Гонсало Лира, который критиковал Зеленского и США за развязывание украинского конфликта.