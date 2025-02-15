Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Зеленский признал потерю 4 тыс. кв. километров территории в 2024 году
Медленные поставки военной помощи из США стали причиной потери Украиной около 4 тыс. кв. километров территории в 2024 году, заявил Владимир Зеленский.
Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности признал потерю Украиной около 4 тыс. кв. км территории в 2024 году, передает ТАСС.
Он отметил, что одной из причин этого стала медлительность поставок военной помощи из Соединенных Штатов.
Минобороны России регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов на Украине. В 2024 году российские военные освободили Авдеевку, Угледар и Селидово.
Ранее российские войска освободили Березовку в ДНР. Накануне российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Днем ранее они также войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, а до этого – Ясеновое на западе ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков охарактеризовал признание Владимира Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории как начало периода правды. Бывший главком ВСУ заявлял о потере Украиной половины природных ресурсов.