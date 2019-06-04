Экстренные службы получили рассылку об угрозе массовых взрывов в Москве

Полиция проверяет информацию об анонимных сообщениях с угрозой массовых взрывов зданий в Москве, сообщил источник.

«Поступила рассылка о массовой угрозе взрыва зданий по Москве», – передает его слова ТАСС.

Письмо, по предварительной информации, поступило по почте в аппарат Госдумы.

Сейчас проверяю информацию об угрозе взрыва в телецентре «Останкино», здании ИА «Россия сегодня», здании полиции на Петровке, 38, в приемной ЛДПР и КПРФ.

В центральном административном округе Москвы таких адресов около 10. По всем идет проверка, проведена эвакуация.

В последнее время в Москве и других городах России регулярно сообщают об угрозе взрывов, в связи с чем проводится эвакуация зданий. Информация пока ни разу не подтверждалась.