Сразу два колледжа полиции «заминировали» в Москве

Сразу в два колледжа полиции в Москве поступили сообщения об угрозе взрыва, сначала на улице Фабрициуса, потом на улице Тухачевского.

«Администрация колледжа полиции, который расположен по адресу: улица Фабрициуса, дом 26, получила анонимное сообщение об угрозе взрыва в этом учебном заведении», – рассказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

Позже подобное сообщение поступило и в колледж на улице Тухачевского.

«Кроме того, только что поступило сообщение о минировании школы на улице Крупской в Москве», – отметил источник.

В последние несколько месяцев неоднократно сообщалось о минировании ряда школ, вузов и иных учреждений в Москве и Подмосковье. Так, в марте 2019 года неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде столицы.

Но при проверке правоохранительные органы взрывных устройств нигде не обнаружили.