Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма

Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.

«Это от Украины должно зависеть. Линии (электропередачи) как были взорваны, так они и остались взорваны. Это не наша часть, с нашей стороны все осталось в том виде, в котором оно есть. Мы готовы в любой момент включить, если будет такая необходимость, и Украина будет к этому готова», – цитирует ТАСС Черезова.

Замминистра напомнил, что в прошлом году между российской и украинской сторонами прошли переговоры. По его словам, тогда Киев заявил о готовности восстановить собственную сетевую инфраструктуру, однако до сих пор нет никаких решений по данному вопросу.

В настоящее время излишки вырабатываемой электроэнергии Крым поставляет по энергомосту в Краснодарский край.

В марте Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность (по 470 МВт каждая). Крымская энергосистема доказала готовность к изолированной работе.

Ранее сообщалось, что Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Украине состоялось открытие нового рынка электроэнергии. Указывалось, что Киев пошел на такую меру, несмотря на возражения Всемирного банка.

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