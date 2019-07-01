На Украине запустили новый рынок электроэнергии

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1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:23  |  vz.ru
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Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Десять дней, которые изменят мир

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
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Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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            На Украине запустили новый рынок электроэнергии

            1 июля 2019, 09:57

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Вице-премьер Украины Владимир Кистион сообщил о запуске нового рынка электроэнергии на Украине, который состоялся, несмотря на рекомендации международных партнеров отложить его открытие.

            «Рынок электрической энергии запустился! Сегодня состоялись первые торги на рынке «на сутки вперед», – написал он в Facebook.

            Он также уточнил, что цена электроэнергии для украинцев останется прежней. «Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной – в среднем 1,08 гривен за киловатт», – добавил Кистион.

            По данным РИА «Новости», запуск рынка электроэнергии связан с изменениями в законодательстве страны, которые вступили в силу 1 июля. Теперь за право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики, а цена на энергоресурсы будут зависеть от конкуренции между ними.

            Ранее Всемирный банк рекомендовал Украине отложить запуск из-за неготовности элементов нормативно-правовой базы и необходимых IТ-систем.

            Также сообщалось, что Крым предложил помочь Украине с поставками электроэнергии.


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