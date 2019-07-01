На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Вице-премьер Украины Владимир Кистион сообщил о запуске нового рынка электроэнергии на Украине, который состоялся, несмотря на рекомендации международных партнеров отложить его открытие.

«Рынок электрической энергии запустился! Сегодня состоялись первые торги на рынке «на сутки вперед», – написал он в Facebook.

Он также уточнил, что цена электроэнергии для украинцев останется прежней. «Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной – в среднем 1,08 гривен за киловатт», – добавил Кистион.

По данным РИА «Новости», запуск рынка электроэнергии связан с изменениями в законодательстве страны, которые вступили в силу 1 июля. Теперь за право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики, а цена на энергоресурсы будут зависеть от конкуренции между ними.

Ранее Всемирный банк рекомендовал Украине отложить запуск из-за неготовности элементов нормативно-правовой базы и необходимых IТ-систем.

Также сообщалось, что Крым предложил помочь Украине с поставками электроэнергии.