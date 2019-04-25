Украине предложили помощь с поставками электроэнергии из Крыма

При необходимости Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, ресурсов для этого достаточно, заявил член комитета Госдумы по энергетики от крымского региона Михаил Шеремет.

«Наступило время, когда Крым готов поставлять электроэнергию не только на материковую часть Российской Федерации, но и соседнему государству. Крымчане не злопамятные люди. Поэтому, если на Украине возникнет нештатная ситуация и непредвиденные обстоятельства, то Крым готов обратиться к нашему президенту по вопросу оказания помощи соседней стране», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Крым имеет достаточно энергоресурсов и энергомощности для того, чтобы делиться ей с братским народом.

Шеремет подчеркнул, что динамичное развитие Крыма в дальнейшем потребует дополнительной генерации, поэтому полуостров будет только наращивать энергетические мощности, достраивая новые энергоблоки.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе успешно прошли испытания работоспособности собственной энергосистемы, сообщили в компании «Крымэнерго».