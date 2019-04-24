Крымская энергосистема доказала готовность к изолированной работе

В Крыму и Севастополе успешно прошли испытания работоспособности собственной энергосистемы, сообщили в компании «Крымэнерго».

Практически на сутки был отключен энергомост «Кубань-Крым», полуостров работал на собственной генерации – новых Таврической и Балаклавской ТЭС, передает «Крыминформ».

«В 01:24 работы по программе проведения испытаний работы энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме успешно завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты. Потребители Крыма в период проведения испытаний не погашались», – сообщили в компании.

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Отмечается, что Крым и Севастополь обеспечены электрической энергией в достаточном количестве, соответственно, задача создать энергетическую безопасность полуострова полностью выполнена.

В марте Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

Электростанции были построены в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», целью которой является создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы этих регионов. На ее реализацию в 2019–2022 годах запланировано выделить из бюджета 309,5 млрд рублей.

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