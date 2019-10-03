Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году. Причиной восстановления коммерческих поставок мог стать дефицит угля.

В операторе экспорта-импорта электроэнергии в России «Интер РАО» подтвердили информацию о возобновлении экспортных поставок, подчеркнув, что они носят пилотный характер, передает «Коммерсант».

Уточняется, что «контракт был заключен под полную предоплату». Длительность поставок и цена электроэнергии не называется.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что стороны заключили месячный контракт.

Другой источник отметил, что контракты с Украиной не могут быть долгосрочными, так как Киев заявлял о своем выходе из синхронной системы в 2023 году. Импорт электроэнергии Украиной он назвал «вынужденной мерой» и связал ее с дефицитом угля.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква указал, что запасы угля на Украине начали расти в последнее время за исключением Луганской ТЭС, на которую поставки возможны только через ОАО РЖД, а железнодорожное полотно на контролируемой Киевом части Донбасса повреждено в ходе боевых действий.

Для украинских ТЭС, по его словам, велись поставки угля из Колумбии (320 тыс. тонн), во втором полугодии ДТЭК планировал поставить больше 1 млн тонн.

По данным «Интерфакс-Украина», 1 октября импорт электроэнергии из России мощностью 100 МВт осуществляло ООО «Юнайтед Энерджи», зарегистрированное на Андрея Короткевича-Лещенко.

В украинских СМИ его связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, так как он поставлял газ «Укрнафты» (42% у компаний Коломойского) на «Днепроазот», входящий в группу «Приват» бизнесмена.

Отмечается, что энергосистемы России и Украины синхронизированы, по экспортным сечениям между ними постоянно идут балансирующие межграничные перетоки, максимальная мощность перетока между странами – 3 ГВт.

Однако основной объем экспорта-импорта энергии прекратился в 2015 году. С тех пор Киев несколько раз закупал энергию в России небольшими траншами в рамках технической помощи из-за нехватки угля для местных ТЭС.

Украина потребляет более 150 млрд кВт/ч в 2018 году (Россия – около 1 трлн кВт/ч). Большую часть страна обеспечивает сама: 42% выработки страны приходится на АЭС, 37% – на тепловые электростанции.

С 1 июля в стране прошла энергореформа, запрещающая совмещать производство или сбыт электроэнергии с ее передачей. Кроме того, 18 сентября Рада разрешила заключение прямых договоров на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

Президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут заявил, что после перехода Украины к новой модели рынка крупные потребители находятся в поиске инструментов для снижения цены покупки электроэнергии.

Однако, по его мнению, пока о возможности заключения долгосрочных контрактов речь не идет.

«Для начала нужно, чтобы этот рынок стал более широким, а не распространялся только на сотрудничество двух компаний, это станет выгодно, если позволит поставлять более дешевые энергоресурсы», – считает эксперт.

По его оценке, стоимость энергии после запуска реформы в пиковые часы снизилась на 15%, при низком спросе выросла на 10%.

По данным источников на российском энергорынке, цены на энергию с запуска новой модели рынка на Украине выросли на 20%, приблизившись к уровню скандинавского энергорынка Nord Pool, что выгодно для «Интер РАО», которая в 2019-м нарастила объемы экспорта в Финляндию и Литву.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Украине состоялось открытие нового рынка электроэнергии. Указывалось, что Киев пошел на такую меру, несмотря на возражения Всемирного банка.

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