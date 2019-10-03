В Иране предотвратили покушение на главу спецподразделения «Кудс»

Иранская разведка заявила о предотвращении покушения на руководителя спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Глава разведки КСИР Хосейн Тайеб сообщил, что «группа террористов» собиралась взорвать место, на котором во время религиозного траура Ашура должен был появиться Сулеймани, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что для своей задумки боевики планировали использовать 350-500 кг взрывчатки.

В сентябре в США представили три сценария конфликта с Ираном, один из которых предполагает военное вторжение на территорию страны.