В США представили три сценария конфликта с Ираном

В исследовательской службе Конгресса США представили три возможных сценария развития американо-иранского конфликта, один из которых предполагает военное вторжение на территорию Ирана.

В докладе исследовательской службы Конгресса США (CRS) говорится, что динамика отношений Вашингтона и Тегерана может привести к «значительному конфликту». Так, авторы документа отмечают, что в случае вооруженного конфликта Соединенные Штаты имеют «широкий диапазон возможностей», который может быть использован против Ирана, его союзников и представителей, сообщает RT.

Первый сценарий предполагает, что стороны могли бы предпринять дополнительные шаги по деэскалации напряженности. В таком случае, считают аналитики, Иран должен принять предложение США о проведении переговоров на тему пересмотра и разработки более детальной версии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Допускается также, что ситуация в отношениях Ирана и США никак не изменится – не будет ни военного конфликта, ни переговоров.

Третий же сценарий предполагает дальнейшую эскалацию конфликта. Специалисты считают, что Иран может «предпринять дальнейшие действия, которые будут направлены против американских служащих или будут идти вразрез с американскими интересами». Эти шаги Тегерана повлекут ответ Вашингтона, включая военное вторжение.

Выбор формата военных кампаний и эффективных военных решений зависит от политических целей, констатируют специалисты. «США оставляют за собой право наносить воздушные и ракетные удары, реализовывать спецоперации, а также вести кибер- и электронную войну против таких целей Ирана, как корабли КСИР в Персидском заливе, а кроме того, против ядерных объектов, военных баз, портов и любого количества прочих целей на территории самого Ирана», – отмечается в документе.

Как отметил старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин, США традиционно используют силу в качестве инструмента внешней политики.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, Вашингтон переходит из области прогнозов в область практической подготовки.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупреждал, что в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии существует риск начала полномасштабного военного конфликта.

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