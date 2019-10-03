Спевшую в метро США бездомную россиянку захотели сделать звездой

Прославившаяся благодаря ролику в интернете бездомная россиянка, исполнившая оперную арию в американском метро, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, пишет TMZ.

По информации Los Angeles Times, сначала с Эмили Заморкой, эмигрировавшей в США в 90-е годы, связался представитель одного из членов городского совета Лос-Анджелеса Бранимир Квартук и предложил ей спеть на открытии квартала Маленькая Италия, передает РИА «Новости».

Затем, сообщает TMZ, стало известно, что известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию «Грэмми», собирается предложить ей контракт с собственным лейблом Silver Blue Records.

По словам Даймонда, он надеется записать с Заморкой новый «хит, в котором смешаются жанры классической и электронно-танцевальной музыки».

Напомним, ролик, на котором 52-летняя Эмили Заморка, стоя в вестибюле станции метро, исполняет арию из оперы «Джанни Скикки» итальянского композитора Джакомо Пуччини, появился в Сети в сентябре.

По словам женщины, она научилась петь, подражая оперным певцам из телевизионных программ.

Заморка рассказала, что сначала она жила в Миссури, работала в доме престарелых и ресторанах, затем переехала в штат Вашингтон и начала давать уроки игры на фортепиано в церкви. На улице женщина оказалась из-за проблем со здоровьем и финансовых трудностей.

Для помощи женщине полиция вместе с городским советом создала благотворительный фонд, который собрал уже более 45 тыс. долларов.