«Шоколадная» чиновница из Ульяновска объяснила свое высказывание в адрес диабетиков

Советник главы Ульяновской области Светлана Опенышева объяснила, что не хотела оскорблять инсулинозависимую женщину в комментариях в соцсетях.

Один из жителей Ульяновской области Александр Семенов рассказал в соцсетях, что проживает в полузаброшенном доме в регионе на попечении православной общины, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в доме появилась женщина, которая собирается помогать по хозяйству. По его словам, она является инсулинозависимым диабетиком и весит 39 килограммов.

«Лежит. Куратор обещал забрать ее. Не померла бы», – написал он.

«Так откормили бы женщину. Инсулинозависимая – это не приговор», – ответила Опенышева в комментариях к посту.

«Здесь не было какого-то оскорбления, этот комментарий относился именно к Александру. Я могла это написать и в личных сообщениях, но я человек открытый и прозрачный во всем. Почему это вылилось вот в такую историю, мне не очень понятно. Может быть, я в чем-то не права, но мне непонятен такой интерес к моей персоне», – пояснила Опенышева агентству.

Чиновница добавила, что навестила дом, о котором писал Семенов. В нем, по ее словам, живут шестеро людей. «Когда эту Елену привезли несколько дней назад, она была простывшая. Сейчас она чувствует себя лучше, занимается хозяйством», – уточнила Опенышева. Она добавила, что у женщины нет паспорта, и пояснила, что помогает ей оформить его.

Опенышева добавила, что организовала сбор теплых вещей для жильцов дома и собирается привезти им холодильник. «Вообще настроены они все очень оптимистично... Живут они в этом доме примерно с лета, у каждого своя история, и им всем нужно просто помочь», – заключила чиновница.

Напомним, в сентябре советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева выложила в Instagram селфи из нафталановой ванны в азербайджанском санатории и написала: «Много шоколада не бывает». Пользователи Сети негативно отреагировали на фото. После этого губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку Опенышевой, по итогам которой решил не увольнять чиновницу.