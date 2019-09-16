Ульяновский губернатор решил уволить чиновницу за «шоколадную ванну»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебное расследование в отношении главы IT-корпорации региона Светланы Опенышевой, опубликовавшей в Сети свои фото в «шоколадной ванне», сообщают региональные СМИ.

Проверка в отношении Опенышевой началась после того, как на прошлой неделе она выложила в Сети селфи в «шоколадной ванне». Фото было сделано пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa азербайджанской провинции Нафталан. «Много шоколада не бывает», – подписала свои фотографии в Instagram чиновница. В настоящее время эти снимки удалены.

Издание отмечает, что на самом деле чиновница принимала лечебные ванны в нафталане – лечебной нефти.

«Многие могут себе позволить выехать за границу. Но, когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом (закон оговаривает), но нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение – провести служебную проверку и уволить Опенышеву», – заявил по этому поводу губернатор, отмечает портал 73online.

Ранее СМИ сообщили, что глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич якобы назвала жертв паводка в Тулуне «быдлом». Сама чиновница уволилась, и заявила, что подаст на СМИ, распространившие эту информацию, иски в суд.

Ситуацию комментировал президент Владимир Путин в ходе общения с жителями Тулуна.