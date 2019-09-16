Подозреваемая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Подозреваемая в оскорблении пострадавших от паводка жителей Иркутской области глава пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич уволилась по собственному желанию.

«Да, я написала заявление по собственному желанию», – передает ТАСС слова Алашкевич.

В пресс-службе правительства региона не уточнили, кто займет ее место.

«Сейчас, когда появилось свободное время, я займусь подготовкой исков к СМИ, которые бессовестно лгали все это время», – написала Алашкевич в Facebook.

Она написала также, что решилась обратиться в суд потому, что из-за инцидента «от меня и от моей семьи не отстанут». Также Алашкевич попросила прощения у жителей Тулуна.

«Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», – написала она.

Напомним, 3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Алашкевич, заявил, что чиновница отстранена от работы.

Ранее президент Владимир Путин в ходе общения с жителями Тулуна, пострадавшего от паводка, прокомментировал ситуацию с якобы назвавшей людей «быдлом» начальницей пресс-службы губернатора Иркутской области Ириной Алашкевич.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», – заявил глава государства.

После случившегося власти региона начали служебное расследование, сама чиновница назвала запись фейком. Позже заявлялось, что в аудиозаписи нашли признаки монтажа, однако расследование продолжилось.