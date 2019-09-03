Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг начальницы пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, обвиненной в оскорблении пострадавших от паводка в Тулуне, заявил, что чиновница отстранена от работы.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», – сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос, доложены ли президенту подробности инцидента, возьмет ли он под контроль эту историю.

Президент Владимир Путин в понедельник в ходе общения с жителями Тулуна, пострадавшего от паводка, прокомментировал ситуацию с якобы назвавшей людей «быдлом» начальницей пресс-службы губернатора Иркутской области Ириной Алашкевич.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», – заявил глава государства.

После случившегося власти региона начали служебное расследование, сама чиновница назвала запись фейком. Позже заявлялось, что в аудиозаписи нашли признаки монтажа, однако расследование продолжилось.