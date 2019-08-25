В аудиозаписи с оскорбившей жертв паводков иркутской чиновницей нашли признаки монтажа

Эксперты нашли в аудиозаписи, где начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич якобы оскорбительно говорит о жертвах паводков в Тулуне, признаки монтажа, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», – передает слова Левченко ТАСС.

Он также отметил, что эта работа будет вестись не меньше недели. Решение он пообещал принять в зависимости от результатов экспертизы.

На время проверки чиновница находится в отпуске.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. «Вы бы видели, как они (жители Тулуна) одеты! Одна пришла на каблуках, в черном – и белые носочки. Эта шляпа у нее... Одеты черт-те как, два класса образования», – говорит женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, на записи.

Левченко распорядился провести служебное расследование после этого инцидента, а сама Алашкевич назвала запись фейком.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и жертвами которого стали 25 человек.

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