Иркутский губернатор распорядился изучить запись с оскорблением жителей Тулуна

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы главы региона Ирины Алашкевич после того, как в Сети появилась аудиозапись, на которой она якобы нецензурно высказывается в отношении жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом.

В пресс-службе главы региона говорится, что Левченко «инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация».

При этом Алашкевич c 20 августа находится в отпуске. Она заявила журналистам, что распространенная запись «является фальсификацией», она «передана губернатором на экспертизу».

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. Она рассказывает о приезде Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с президентом.

В записи, в частности, говорится: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном – и белые носочки. Эта шляпа у нее... Одеты черт-те как, два класса образования».

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.