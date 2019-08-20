Назвавшая «быдлом» жертв паводка чиновница прокомментировала аудиозапись

Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич высказалась по поводу скандальной записи телефонного разговора, на которой некто с голосом, похожим на ее, называет жертв паводка «бичами» и «быдлом».

По словам Алашкевич, на данном этапе проводится экспертиза голоса с записи. На вопрос журналистов о том, действительно ли голос с записи принадлежит ей, она отвечать отказалась.

«Я еще раз говорю: любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», – сказала Алашкевич «Рен ТВ».

«На данный момент проводится губернатором проверка по данному факту. Проводится экспертиза голоса, который там озвучен. Поэтому давайте дождемся результата экспертизы», – отметила она.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина, чей голос похож на голос Алашкевич, оскорбляет и критикует жертв наводнения, в подписи к аудиозаписи сообщалось, что слова действительно принадлежат чиновнице.

Женщина описывает приезд президента в пострадавший от паводка регион и описывает его встречу с жителями области.

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли -–вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном – и белые носочки. Эта шляпа у нее... Одеты черт-те как, два класса образования»...

Далее женщина заявляет, что не хочет ехать в Тулун, хотя ее отправляет туда лично губернатор Иркутской области.

«А губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну, непонятно. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться...».

Ранее депутат назвал пенсионеров с маленькой пенсией «тунеядцами» и «алкашами».