Депутат назвал бедных пенсионеров «тунеядцами» и «алкашами»

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что маленькие пенсии в размере 8 тыс. рублей получают «тунеядцы» и «алкаши».

«Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!», когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии сегодня, их, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тыс. рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тыс. и более», – приводит слова депутата «Высота 102».

По его словам, «малоимущий сам себя создал» и сделал «малоимущим».

«Он мог бы стать нормальным человеком», – заявил он.

Это был ответ на выступление депутата Михаила Таранцова, который утверждал, что реальный прожиточный минимум в регионе и стране в целом составляет около 20 тыс. рублей, а не 8,5 тыс., установленных органами власти.

С 2004 по 2016 год Набиев работал генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год он заработал 13,8 млн рублей, в собственности у него – три квартиры. За 2016 год он заработал 56,5 млн рублей.

В последнее время возросло количество громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновниками. Так, недавно чиновник Роскосмоса Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой, обвинив в асоциальном образе жизни.

А до этого чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.