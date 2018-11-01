Депутат назвал бедных пенсионеров «тунеядцами» и «алкашами»

Взгляд
6 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
Разделы

Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
Перейти а раздел…

Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

В украинской политике началась охота на кабана

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Обман Китая и США исказил картину мира

Эдуард Лимонов, писатель
Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
      Подробности...

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
          • Да

          • Нет

          • Не знаю

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В ЕС заявили об успешном преодолении миграционного кризиса
            Путин потребовал от ФСБ заняться нарушающими права бизнеса правоохранителямиВ Британии не исключили размещения новых наземных ядерных ракет в ЕвропеМИД увидел свидетельство слабости позиций США на рынке вооруженийРусский квас стал новейшим трендом в США
            Поставки российской нефти в США резко увеличилисьРСПП предложила передать полномочия по взысканию долгов частным приставамСобчак с Богомоловым застали вместе в чешском аэропортуРоссийского хоккеиста возмутили голые гомосексуалы на пляжах Майами
            Украина получила турецкие ударные беспилотникиПорошенко узаконил присутствие иностранных войск на территории УкраиныСкончался первый бас-гитарист группы QueenПермские студенты сняли эротическое видео к 8 Марта

            Главная тема


            Что кроется за секретным газовым планом Украины

            «Земля плоская»


            Постпред Британии в ООН презрительно отозвалась о российской науке

            случился приступ


            Израильский миллиардер умер в Париже во время операции по увеличению пениса

            не вышел кожей


            Уилла Смита раскритиковали за то, что он недостаточно черный

            Видео

            Президент Франции


            Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

            мораль и нравственность


            Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

            азиатский конфликт


            Зачем Индия отправила подлодку к границам Пакистана

            «здесь будут жить другие»


            России предсказана исламизация

            российский самолет


            Чем американцев так напугал МС-21

            Смертельная мода


            Инокиня Евгения (Сеньчукова): Антипрививочники убивают своих детей

            Альбион в тумане


            Борис Кагарлицкий: Англичане будут наказаны за побег из Европы

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?

            Депутат назвал бедных пенсионеров «тунеядцами» и «алкашами»

               6 марта 2019, 21:15
            Фото: Высота 102/youtube.com
            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что маленькие пенсии в размере 8 тыс. рублей получают «тунеядцы» и «алкаши».

            «Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!», когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии сегодня, их, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тыс. рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тыс. и более», – приводит слова депутата «Высота 102».

            По его словам, «малоимущий сам себя создал» и сделал «малоимущим».

            «Он мог бы стать нормальным человеком», – заявил он.

            Это был ответ на выступление депутата Михаила Таранцова, который утверждал, что реальный прожиточный минимум в регионе и стране в целом составляет около 20 тыс. рублей, а не 8,5 тыс., установленных органами власти.

            С 2004 по 2016 год Набиев работал генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год он заработал 13,8 млн рублей, в собственности у него – три квартиры. За 2016 год он заработал 56,5 млн рублей.

            В последнее время возросло количество громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновниками. Так, недавно чиновник Роскосмоса Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой, обвинив в асоциальном образе жизни.

            А до этого чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............