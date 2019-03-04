Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса Станислав Жарков в дискуссии о московской реновации в Facebook назвал живущих в хрущевках людей «скотобазой».

Скриншот диалога с участием Жаркова опубликовал телеграм-канал «Медиатехнолог». Дискуссия под одним из постов в Facebook произошла в субботу, 2 марта.

В частности, Жарков выразил мнение, что «контингент из хрущевок засрет» новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет. Это высказывание вызвало критику пользователей соцсети. Однако вместо того, чтобы извиниться Жарков начал оскорблять собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» – написал сотрудник Роскосмоса.

Согласно словам самого Жаркова в Facebook, с мая 2018 года он возглавляет департамент нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности Роскосмоса. В Роскосмосе газете ВЗГЛЯД подтвердили, что Жарков действительно работает в корпорации.

До этого Жарков шесть лет был главой департамента в Росатоме, а также работал юристом в Роснано.

В августе 2018 года в Москве начали сносить дома по программе реновации. Закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года.