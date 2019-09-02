Путин оценил слова назвавшей «быдлом» жителей Тулуна чиновницы

Президент Владимир Путин в ходе общения с жителями Тулуна, пострадавшего от паводка, прокомментировал ситуацию с якобы назвавшей людей «быдлом» начальницей пресс-службы губернатора Иркутской области Ириной Алашкевич.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», – приводит слова Путина РЕН-ТВ.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, называя их «быдлом» и «бичами». Голос похож на голос Алашкевич.

Власти начали служебное расследование после этого инцидента, сама чиновница назвала запись фейком. Позже заявлялось, что в аудиозаписи нашли признаки монтажа, однако расследование продолжилось.