Из-за селфи ульяновской чиновницы в «шоколадной ванне» началась проверка

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку своего советника по IT-сфере, экс-руководителя аппарата губернатора и правительства региона Светланы Опенышевой после ее селфи в «шоколадной» ванне, сообщил пресс-секретарь Морозова Тимофей Гончарук.

«Сейчас началась служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении», – приводит РИА «Новости» слова Гончарука.

Проверка в отношении Опенышевой началась после того, как на прошлой неделе она выложила в Сети селфи в «шоколадной ванне». Фото было сделано в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa азербайджанской провинции Нафталан.

Фотография в Instagram, которую она подписала «много шоколада не бывает», вызвала критику со стороны губернатора. Он назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и потребовал от нее «жить более скромно».

В настоящее время пост, вызвавший критику губернатора, удален.

Губернатор Морозов поручил проверить советницу после селфи в "шоколаде"https://t.co/tCmXApKWKm pic.twitter.com/kox8aLLABo — РИА Новости (@rianru) 16 сентября 2019 г.

Ранее издание Ulpressa сообщило, что Опенышева выложила в соцсети селфи с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну.