Украинская журналистка устыдилась Зеленского

Украинская журналистка Янина Соколова обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому, запись разговора которого с украинскими националистами в поселке Золотое в Донбассе вызвала широкий общественный резонанс.

Соколова на своем YouTube-канале отметила, что «весьма удивительно и даже сюрреалистично» слышать от избранного демократическим путем президента страны, которая претендует на членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, тыканье, хамство и фразы наподобие: «Я тебе лох какой-то».

«Мне стыдно за то, что я увидела», – резюмировала она.

Ранее в воскресенье украинский режиссер Олег Сенцов, который был освобожден в сентябре из российской тюрьмы в рамках взаимного обмена заключенными, также заявил, что ему стыдно за президента Украины Владимира Зеленского после его перепалки с националистами.

В субботу Зеленский разругался с украинскими националистами в районе разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе, заявив им, что он «не лох».

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