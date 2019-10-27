Сенцову стало стыдно за Зеленского

Украинский режиссер Олег Сенцов, который был освобожден в сентябре из российской тюрьмы в рамках взаимного обмена заключенными, заявил, что ему стыдно за президента Украины после его перепалки с националистами.

«Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна», – написал режиссер в своем Facebook.

В субботу Зеленский разругался с украинскими националистами в районе разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе, заявив им, что он «не лох».

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