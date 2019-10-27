Украинской экономике пообещали новый сильный удар

Украинский энергетический сектор экономики ждет сильный удар из-за дешевого российского угля, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам экс-депутата Рады, решение украинских властей разрешить покупки электроэнергии и угля в России – это «огромный вредоносный удар по энергетической безопасности» Украины», который «приведет к увольнению более 50 тыс. украинских шахтеров», передает РИА «Новости».

«Понятно, что на территории Российской Федерации уголь добывается в большей степени карьерным способом – он в себестоимости дешевле – и, конечно, это очень сильно ударит по нашей горнодобывающей промышленности, угольной промышленности», – сказал Мураев.

По прогнозу политика, в перспективе Украина сократит выработку электроэнергии, а это повлечет за собой новые увольнения. Кроме того, добавил Мураев, некоторые города-спутники электростанций при их закрытии могут «остаться без тепловых носителей».

Напомним, в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Украине состоялось открытие нового рынка электроэнергии. Указывалось, что Киев пошел на такую меру, несмотря на возражения Всемирного банка.

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