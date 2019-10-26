Посольство России потребовало от США прекратить охоту за россиянами

Посольство России в США призвало американские власти прекратить охоту за россиянами по всему миру и использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.

«Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход – использование имеющихся механизмов <...> правового сотрудничества», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах ещё остаются наши соотечественники, осуждённые по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов правового сотрудничества. https://t.co/AEdWLCc8Ej — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 26 октября 2019 г.

Ранее в посольстве США в России в связи с освобождением из американской тюрьмы и возвращением в Россию Марии Бутиной заявили, что судебная система в США справедлива и открыта.

Напомним, Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

В субботу, 26 октября, девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР, о том, как проходила ее депортация, а также о первой просьбе к матери. Также Бутина объяснила, почему частично признала вину в США.