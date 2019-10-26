Кононенко высмеял отчаяние Трампа по поводу саммита Россия – Африка

Журналист и блогер Максим Кононенко сочинил и опубликовал на своей странице в социальной сети юмористический рассказ о том, как президент США Дональд Трамп пытается разгадать секрет успеха саммитов в российском Сочи.

Рассказ Кононенко опубликован в его Telegram-канале:

«Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в Овальном кабинете Белого дома и смотрел по телевизору репортаж из русского города Сочи, где собирались лидеры сорока государств Африки. Вместе с президентом телевизор смотрел Государственный Секретарь США Майк Помпео.

- Не понимаю, – бормотал Дональд Трамп, – Не понимаю, почему так? Почему все к нему едут? Только что Эрдоган был, теперь вот из Африки. Сорок стран! Сорок стран, Майк! Почему к нам столько не едут, а? Где все?

- Ну, к нам тоже едут, – пожимал плечами Государственный Секретарь, – Вот недавно был этот… смешной который… Зеленский! Или Ленин недавно был. Из Эквадора.

- Вот видишь? – посмотрел на своего госсекретаря президент, – Даже эти! Один – практически русский юморист. А второй – вообще Ленин! Я, пока не стал президентом, даже не подозревал, что русского в мире так много!

Мужчины некоторое время молча смотрели в экран.

- Ну, может быть, – предположил Дональд Трамп, – Дело в том, что русские другим что-то дают? А мы как-то ничего никому не даем.

- То есть как это – мы не даем?! – изумился Государственный Секретарь, – Мы даем людям главное! Мы даем им СВОБОДУ!

- Ну, кому, например? – спрашивал президент.

- Ну как это, кому?! – возмутился Госсекретарь, – Мы дали свободу Ираку! Афганистану! Ливии, в конце концов! И Сирии бы тоже дали свободу! Если бы не эти русские…

Дональд Трамп внимательно посмотрел на Майка Помпео. Госсекретарь покраснел.

- Знаешь, – сказал президент после паузы, – Самый худший из видов обмана – это самообман. Ну то есть мы должны, конечно, рассказывать всему миру, что несем ему только свободу. Но между собой-то тут, в Овальном кабинете, можно быть откровенными?

(…)

- Все дело в Сочи, – сказал президент, глядя прямо в глаза Государственному Секретарю, – Все едут туда из-за Сочи. В этом секрет. И, значит, нам нужен свой Сочи.

- В каком смысле? – не понимал Госсекретарь, – Отвоевать Сочи у русских?!

- Зачем отвоевывать? – смеялся Дональд Трамп, – Свой построить! Я же строитель, ты разве не помнишь? Мы тут такой Сочи отгрохаем, что все только к нам будут ехать! Я прямо сейчас набросаю примерную смету…

И президент США схватил со стола лист гербовой президентской бумаги».

Текст Кононенко прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Кононенко, великолепный, вернулся в жанр. Который сам же и создал», – отметила она.

Напомним, в начале октября, после скандала с отказом США выдать визы российским делегатам для поездки на Генассамблею ООН, глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи, и пообещал приготовить США «сюрприз».

После этого в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии, а также состоялся беспрецедентный саммит Россия – Африка, который, как отмечала газета ВЗГЛЯД, стал важнейшим знаком роста российского влияния на Черном континенте.

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