Медведева упала на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время выполнения короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada.

Медведева, выполняя тройной лутц, упала на приземлении и въехала в бортик катка, передает РИА «Новости».

Спортсменка с трудом смогла подняться со льда и продолжить выступление. При этом ее тренер Брайан Орсер заявил, что Медведева «не получила абсолютно никаких травм».

По итогам короткой программы фигуристка набрала 62,89 балла и заняла шестое место. Произвольную программу россиянки представят в субботу.

Напомним, после завоеванного серебра Олимпиады-2018 Медведева сменила тренера и уехала тренироваться за границу. За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата России 2018 года она заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.

В феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде. На чемпионате мира в Японии победу одержала Алина Загитова, Евгения Медведева показала третий результат.