Загитова завоевала золото ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова стала обладательницей золота на чемпионате мира в японском городе Сайтам, на третьем месте оказалась другая россиянка Евгения Медведева.

По итогам короткой и произвольной программ Загитова сумела набрать 237,50 балла, передает РИА «Новости».

Медведева заняла третье место с результатом 223,80 балла, на втором месте оказалась Элизабет Турсынбаева из Казахстана, она набрала 224,76 балла.

Третья представительница России Софья Самодурова заняла восьмое место, набрав 208,58 балла.

19-летняя представительница Казахстана Турсынбаева во время произвольной программы исполнила четверной сальхов, она стала первой фигуристкой в истории, которой удался этот элемент на взрослых соревнованиях, передает ТАСС.

Напомним, Загитова закрепилась на лидерских позициях в чемпионате еще после короткой программы, второе место значилось за японкой Каори Сакамото, а на третьем месте была Турсынбаева.