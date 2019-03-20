Загитова лидирует на ЧМ в Японии после короткой программы

Фигуристка Алина Загитова после короткой программы занимает первое место в турнирной таблице чемпионата мира по фигурному катанию, проходящего в Японии.

Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных катаниях на чемпионате мира, который проходит в японской Сайтаме. Оценка за выступление – 82,08 балла, сообщает ТАСС.

На втором месте японка Каори Сакамото (76,86 балла), а на третьем представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96).

Произвольную программу девушки покажут в пятницу.

Ранее сообщалось, как фигуристка Туктамышева отреагировала на критику своего номера со стороны Погорилой.