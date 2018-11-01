Туктамышева резко ответила коллеге на критику номера с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критику ее номера с раздеванием другой спортсменкой Анной Погорилой.

«Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», – написала Туктамышева в Twitter.

Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет.

Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей. pic.twitter.com/ZligetJMKa — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 20 марта 2019 г.

В прошлом году фигуристка разделась во время показательного выступления на Гран-при в Канаде.