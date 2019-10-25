На сайте Роскомнадзора опубликован текст экспертизы о «сатанизме» в песнях Егора Крида

Специалисты межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации», аккредитованные Роскомнадзором, проанализировали клипы, записи выступлений и тексты песен Егора Крида. Эксперты пришли к выводу, что творчество певца несет «антиценности сатанизма» российской молодежи.

«Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», – пишут эксперты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст экспертизы, опубликованной на сайте Роскомнадзора.

«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению NewAge, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Такой вывод подтверждается утверждениями о рэпе как идеологическом оружии сатанизма в книге Четвериковой О.Н. «Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России», – также сказано в экспертизе.

Исследователи утверждают, что Крид отрицает семейные ценности, что «равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа».

В отчете также отмечено, что медиасреда его выступлений «является деструктивным информационным пространством, провоцирующим проституированное поведение детей и подростков». Кроме того, по мнению авторов, эта медиасреда приводит слушателей в стресс, блокирует развитие интеллекта.

В итоге эксперты призвали ввести ограничение «18+» на песни и концерты Крида.

В Роскомнадзоре пояснили, что они проводят аккредитацию экспертов, которые определяют вредность информации для детей, поэтому обязаны публиковать их выводы. Однако специалисты работают по заказам сторонних организаций и за их деньги, а Роскомнадзор не участвует в назначении проверок и их проведении.

Напомним, осенью 2018 года Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» после появления угроз в соцсетях.

После этого разгорелась публичная перепалка между бойцом Хабибом Нурмагомедовым с одной стороны и Кридом и Тимати – с другой. Позже жалобы на концерт Крида появились и в Твери.