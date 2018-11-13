Против Крида взбунтовался еще один город

Тверское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России рассмотрит жалобу жителей Твери на планы проведения концерта популярного исполнителя Егора Крида, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Тверском УФАС уточнили, что на предстоящий концерт пожаловалась «родительская общественность» города. Недовольные отметили, что выступления Крида «предназначены, в том числе, для несовершеннолетних (включая малолетних) детей, согласно знаку на афишах в городе». Они опасаются, что в связи с проведением концерта будет распространяться информация, запрещенная для детей, передает ТАСС.

В заявлении родителей приводятся выдержки из текстов песен исполнителя и подчеркивается, что они «изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути». Кроме того, они потребовали проверить концертный зал «Юбилейный» на соответствие требованиям закона о защите детей.

Заявление жителей города будет рассмотрено управлением на предмет соответствия концерта Крида требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах.

Кроме того, обращение жителей направлено в комитет по делам культуры Тверской области.

Ранее Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» после появления угроз в соцсетях. После этого разгорелась публичная перепалка между бойцом Хабибом Нурмагомедовым с одной стороны и Кридом и Тимати – с другой.