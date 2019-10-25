ЦАР попросила Россию о дополнительных поставках вооружений

Центральноафриканская республика хотела бы получить от России новые партии вооружений, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Вы знаете, что Россия согласилась поставлять ЦАР 5 тысяч единиц оружия. Эта поставка уже осуществлена. Наши силы нуждаются (в оружии). И в ходе своих встреч (на саммите «Россия-Африка».) я попросил Российскую Федерацию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь, чтобы помочь нашим военным выполнять свои задачи должным образом», – передает РИА «Новости» слова президента ЦАР.

Он напомнил, что Россия не только поставила оружие в ЦАР, но и направила инструкторов, которые обучают военнослужащих обращению с оружием.

«Сегодня русские инструкторы обучают (силовиков ЦАР) использованию оружия. Я думаю, что эти курсы прошли уже три тысячи военных. Прежде чем приехать сюда, в прошлую субботу, я принимал участие в выпускном участников этого обучения. Есть и поставки оружия из РФ. Первая партия была доставлена какое-то время назад, а совсем недавно было еще две поставки. Это дает силы нашим военным выполнять свою задачу», – добавил Туадера.

Он рассказал также, что ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.

«Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности», – сказал глава государства.

Напомним, в среду Туадера на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита «Россия – Африка» в Сочи заявил, что Центральноафриканская Республика просит ООН снять оружейное эмбарго.

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