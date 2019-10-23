Президент ЦАР попросил ООН снять с республики оружейное эмбарго

Центральноафриканская Республика просит ООН снять оружейное эмбарго, сказал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита «Россия – Африка» в Сочи.

«Санкции, которые наложены в 2013 году, когда не было законного правительства в ЦАР, сейчас, получается, направлены против легитимных властей, потому что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому мы не можем возвратить себе контроль над территорией страны, поэтому мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей», – сказал он, передает РИА «Новости».

Со своей стороны Путин заявил, что Россия будет поддерживать усилия руководства ЦАР по стабилизации ситуации в стране. «Мы приветствуем ваш настрой на развитие сотрудничества с Россией в разных сферах», – сказал Путин, передает ТАСС.

«Понимаем, что перед вами как главой государства стоят непростые задачи по преодолению последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране», – заверил он.