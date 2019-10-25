Лукашенко пообещал договориться с Россией о транзите казахстанской нефти

Белоруссия в ближайшее время проведет консультации с Россией по вопросу транзита казахстанской нефти, сообщил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с РФ, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию РФ. Думаю, договоримся», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах Лукашенко покупать нефть у Казахстана.

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