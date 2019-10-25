Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти

Основные параметры договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, заявил глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

«Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов... Согласовали соглашение, в основном текст, можно сказать, что 100% согласован. Сейчас не будет (подписано соглашение), потому что нужно внутригосударственные процедуры (провести), сначала уполномочить меня или моего заместителя, они тоже должны, где-то подпишем уже», – передает РИА «Новости» слова Бозумбаева.

Он отметил, что в соглашении не указаны объемы, а обговорены условия и правила поставок.

«Согласились они», – заявил Бозумбаев, отвечая на вопрос, согласна ли белорусская сторона отказаться от реэкспорта.

«Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями: прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане», – добавил глава минэнерго Казахстана.

Ранее президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о том, что Россия не станет препятствовать поставкам нефти из Казахстана в Белоруссию.

«Потому что если мы начнем блокировать общие проекты в ЕврАзЭС, ну что ж, тогда, как я часто говорю, другие страны, как Беларусь, Казахстан будут искать счастье на стороне», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах Лукашенко покупать нефть у Казахстана.

17 сентября стало известно, что Минск обсуждает с Нур-Султаном поставки нефти по трубе и железной дороге. Кроме того, сообщалось, что Белоруссия рассматривает варианты с альтернативными поставщиками: Азербайджаном, Саудовской Аравией, Нигерией.

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