В Белоруссии нашли альтернативу импорту российской нефти

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Минск постоянно изучает «различные варианты диверсификации поставок нефти, проводит мониторинг возможных нефтяных рынков».

«Были поставки пробных партий различных сортов иностранной нефти в ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан». Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договоренностей с потенциальными поставщиками. И сейчас четко знаем, что мы можем решить этот вопрос», – сообщил Рыбаков, передает агентство БелТА.

Он также отметил, что в 2019 году белорусские НПЗ рассчитывают на запланированный объем импорта нефти из России в объеме 18 млн тонн.

Сейчас единственным поставщиком нефти в Белоруссию остается Россия, однако руководство страны периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в основном из-за реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере.

Согласно ему, Белоруссия с 2025 года будет покупать нефть в России по мировым ценам. Поэтому страна рассматривает варианты с альтернативными поставщиками, среди которых Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, Нигерия и другие страны.

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение Белоруссией закупок нефти у США.